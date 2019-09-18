АвтоМир / Дороги

Дорогу на улице 24 июля в Пскове перекроют на несколько недель

Улика 24 июля в Пскове будет закрыта для движения транспорта. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, участок перекроют с 7 октября, 9.00, до 1 ноября, до 00.00.

«Движение будет перекрыто для проведения дорожных работ», - добавили в ведомстве.

Также пресс-службе добавили, что администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.