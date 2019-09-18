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В Пскове начался ремонт улицы 23 Июля

В Пскове начался ремонт улицы 23 Июля. Ремонтные работу ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, подрядная организация установит новый бортовой камень, заменит верхний слой покрытия, отремонтирует и обустроит новый тротуар.

«В следующем году на объекте появится дорожная разметка, в этом году погодные условия не позволяют это сделать», - сообщил представитель УГХ администрации Пскова.

Напомним, в связи с проведением дорожных работ с 9.00 7 октября до 24.00 1 ноября улица 23 Июля будет закрыта для движения автотранспорта. В качестве объезда рекомендуется улица Советская.