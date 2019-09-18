АвтоМир / Дороги

Возможность максимального сохранения деревьев на улице Леона Поземского обсудили депутаты гордумы на рабочем выезде

Рабочий выезд на улицу Леона Поземского, на которой начинается масштабная реконструкция, совершили 7 октября депутаты Псковской городской Думы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на объекте побывали и.п. главы Пскова Елена Полонская, заместители главы города Сергей Гаврилов и Владимир Воробьев, депутаты гордумы Григорий Стороненков, Галина Неваленная, Григорий Турчин, Сергей Федоров, Валерий Тюменцев, замглавы городской администрации Валентина Зубова, избранный депутат Псковского областного Собрания по 2-му округу Артур Гайдук, представители УГХ и организации, которая разрабатывает проект реконструкции. Также к участию в рабочем выезде были приглашены представители управляющих компаний, работающих на ближнем Запсковье, и представители общественности.

Напомним, реконструкция улицы Леона Поземского будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап работ включает участок улицы от Советского моста до пересечения с улицей Набат. Также в этот этап попадут прилегающие территории, включая парк Строителей и сквер Народовластия.

Масштабная реконструкция предусматривает частичное уширение проезжей части улицы Леона Поземского, в связи с чем необходимо будет спилить больше количество деревьев. Как пояснила представитель проектной организации Елена Трошкова, если следовать норме, при которой расстояние между деревом и проезжей частью должно быть не менее 2 метров, то потребуется спилить 135 деревьев, что и было отражено в проекте реконструкции, а в сквере Народовластия - 8. Десять деревьев – рябина, сирень, груша - определены как больные.



Депутаты гордумы и администрация города ранее озвучили пожелание минимизировать количество подлежащих сносу зеленых насаждений, предусмотрев допустимое расстояние между деревьями и проезжей частью 0,7 м. При таком раскладе 37 деревьев удастся сохранить. В рамках сегодняшнего выезда были еще раз обсуждены планы в отношении деревьев. Дополнительно этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем комитете гордумы по ЖКХ и благоустройству.

Против того, чтобы деревья на улице Леона Поземского массово «пускали под нож», сегодня высказалась Елена Полонская. По ее мнению, на улице и в сквере Народовластия нужно будет произвести компенсационную высадку деревьев по принципу «вместо одного спиленного дерева - одно новое». Как пояснила замглавы городской администрации Валентина Зубова, в сквере высадка новых деревьев будет осуществлена в том числе при участии депутатов областного Собрания, которые ранее приняли решение поучаствовать в благоустройстве этой территории и выступили с инициативой назвать ее сквером Народовластия.

Сегодня участники рабочего выезда также обсудили необходимости организации парковки вдоль улицы Поземского со стороны недавно отреставрированных Палат Постниковых. Исходя из достаточно внушительной площади парковки, которая заложена в проекте, здесь потребуется снос большого количества деревьев. Была высказана идея сделать парковку поменьше, тем самым сохранив часть деревьев на этой территории. Данный вопрос так же будет вынесен на профильный комитет гордумы.

Напомним, контракт на работы в рамках первой очереди реконструкции улицы Леона Поземского заключили 9 сентября. Срок окончания первого этапа - декабрь 2020 года. Сумма контракта - около 354 миллионов рублей.