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В России могут появиться умные лежачие полицейские

«Умные» лежачие полицейские могут появиться в некоторых регионах уже в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

В настоящее время проект проходит обсуждение экспертной группой организации. Если разработке скажут «да», то пилотные регионы, в которых будет проходить тестирование технологий, назовут в следующем году.

«Умные» дорожные неровности, именуемые в народе лежачими полицейскими, подключены к комплексу фото-и видеофиксации, что позволяет барьеру самостоятельно определять, когда необходимо подняться или опуститься. «Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится», - пояснил Федосеев.

Еще одна интересная особенность: работа «лежачего полицейского» может основываться на данных телематического комплекса, то есть система знает, какой автомобиль становился участником ДТП и как часто на этой машине нарушаются правила. Для нарушителей барьер будет, разумеется, подниматься чаще.

Кроме того, эксперты выделяют еще несколько плюсов новой технологии: продлевается «жизнь» подвески примерно на 40% и автомобили производят меньшее количество выбросов вредных веществ в атмосферу за счёт отсутствия необходимости в торможении и разгона после него.

Опытные испытания проекта уже проведены. Они позволили разработчикам продвинуться дальше в определении оптимального расстояния между камерой и барьером, чтобы внезапное появление препятствия не привело к созданию аварийной ситуации.