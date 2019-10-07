АвтоМир / Дороги

Новый сервис позволит россиянам проконтролировать ремонт дорог

У жителей России появится возможность пожаловаться на качество автомобильных дорог с помощью нового сервиса на портале госуслуг. Об этом говорится в протоколе заседания проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), копия которого появилась в распоряжении «Известий».

Сервис планируют ввести в действие в конце 2019 года - с 1 декабря он заработает в тестовом режиме. Благодаря нововведениям, пользователи смогут проконтролировать ремонт трасс в рамках проекта БКАД.

«Любому человеку должно быть максимально удобно получать информацию о статусе ремонта на его улице в рамках нацпроекта. А в случае замечаний к качеству или срокам выполнения работ пользователь должен иметь возможность сообщить об этом заказчику - государству», - сообщили «Известиям» в секретариате вице-премьера Максима Акимова.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) отметили пользу нового сервиса для автомобилистов. По словам заместителя главы ФАР Дмитрия Клевцова, на сайте госуслуг контроль за выполнением работ по устранению жалоб будет осуществляться на федеральном уровне, что позволит избежать «липовых» отчетов.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что для того, чтобы сервис приносил пользу, необходимо обеспечить контроль за реакцией чиновников - сроками ответа и итоговым результатом.