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Дорожники отремонтировали мост через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области

Дорожники отремонтировали мост через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области.

К ремонту моста через Кебь на 245-м километре автодороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Стругокрасненском районе Псковской области дорожники приступили весной текущего года. Дорога на данном участке относится ко II категории, имеет две полосы движения. Длина моста - более 36 метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках государственного контракта подрядчик отремонтировал опоры, балки пролетного строения, уложил новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему, смонтировал барьерное и перильное ограждение, обновил тротуары, ширина которых составляет один метр.

В завершение работ на участке нанесена дорожная разметка из термопластика. Благодаря выполнению ремонта восстановлены необходимые транспортно-эксплуатационные характеристики искусственного сооружения, мост приведен в соответствие всем нормативным требованиям и современным нагрузкам. В ходе ремонта на мосту смонтировано искусственное освещение, что особенно важно с учетом его расположения в черте населенных пунктов.

Напомним, в настоящее время на федеральной дороге Р-23 в Псковской области продолжается капитальный ремонт трех мостов – на 400-м и 455-м километрах через реку Великая, на 514-м километре – на мосту через ручей Синий. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в сентябре 2020 года.