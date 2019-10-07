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Сдача улицы Юбилейной в Пскове после ремонта намечена на 15 октября

Сдача улицы Юбилейной в Пскове после ремонта намечена на 15 октября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

По его словам, в части ремонта проезжей части улиц много сделано в этом году. «На этой неделе сделаем разметку на Юбилейной. На 15 октября намечена комиссия по сдаче этой улицы. Ограждение будет из нержавеющей стали, дополнительные пешеходные переходы, проезжая часть», - рассказал он.

Второй крупный объект - ремонт улицы Яна Райниса и подъезда к «Орлецам». «Также наша задача - включить Инженерную, Индустриальную и Сиреневый бульвар - будем сдавать в ближайшее время», - заключил Николай Баринов.