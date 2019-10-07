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УГХ: 71% дорожного покрытия в Пскове не соответствует ГОСТам

На содержание дорог Пскова в год требуется около 700 млн рублей. По факту объемы финансирования втрое меньше. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

«По состоянию на 1 октября у нас 71% дорожного покрытия не соответствует ГОСТам. Мы прекрасно понимаем, что до 2024 года нам нужно получить и освоить большие деньги, чтобы подойти хотя бы к 90% дорог, соответствующим нормативам», - пояснил он.

По словам начальника УГХ, в год на содержание дорог Пскова требуется около 700 млн рублей. «А у нас цены - как было заложено 210 млн (в трехлетнем муниципальном контракте - ред.), так и есть», - отметил Николай Баринов.

Все три подрядные организации, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, по его словам, понимают стесненные объемы бюджета.