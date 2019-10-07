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Борис Елкин: Подрядчики не готовы к объемам работ, которые требуется выполнить на псковских дорогах

Подрядчики не готовы к объемам работ, которые требуется выполнить на псковских дорогах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

«Если дать на дороги много денег, мы их банально не освоим. Нужно, чтобы подрядчики были готовы к новым вызовам и свершениям, чтобы были обеспечены техникой в требуемом объеме. Нормативная база становится все строже, поэтому подрядчики должны более активно работать в части модернизации технической базы. Это благоприятно скажется на качестве содержания улично-дорожной сети и на безопасности дорожного движения», - подчеркнул Борис Елкин.

С тем, что подрядчики не готовы к таким большим объемам работ, которые проводятся по ремонту дорог в Пскове, согласился и начальник УГХ Николай Баринов. «На сегодня финансирование на дороги увеличено в несколько раз. Наша проблема - их освоить. Наши подрядчики не готовы к таким объемам работ, но набирают мощности», - отметил он.