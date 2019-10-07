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УГХ: Все центральные улицы Пскова зимой будут посыпаться чистой солью без химии

Псковские дорожные подрядчики к зиме готовы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

«По зиме подрядные организации с нами на связи, они к зиме готовы. Все центральные улицы будут посыпаться чистой солью без химии. Все второстепенные дороги будут посыпаться песко-соляной смесью: 30 процентов соли, остальное - песок, чтобы весной на дорогах было меньше смёта», - пояснил он.

В скором времени планируется разыграть муниципальный контракт на следующий год. «Там тоже предусмотрена чистая соль и песко-соляная смесь», - заключил Николай Баринов.

Также он добавил, что перед подрядчиками на зиму ставится задача обеспечить качественную расчистку дорог от снега.