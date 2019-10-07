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ГИБДД: Уровень освещенности дорог в Пскове соответствует норме

Уровень освещенности дорог в Пскове соответствует норме. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник ОГИБДД Пскова Владимир Папорт.

По его словам, в областном центре были обследованы основные магистрали в части освещенности. «Вывод экспертов - что освещенность проезжей части основных дорог соответствует требованиям. Есть нюансы в отношении освещенности конкретных пешеходных переходов, которые будем дорабатывать», - сообщил он.

Протяженность дорог в Пскове составляет 411 км. «Мы физически не можем охватить все, но работы по освещенности проводятся совместно с органами местного самоуправления в большом объеме. Основная точка нашего контроля - пути следования детей в школы», - пояснил Владимир Папорт.

Напомним, в текущем году в Пскове свыше 100 тыс ламп освещения поменяны на светодиодные - в целях повышения уровня освещенности проезжей части, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах.