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Велодорожки и велопешеходные зоны появятся на улице Леона Поземского после реконструкции

Велодорожки и велопешеходные зоны появятся на улице Леона Поземского после реконструкции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт.

«Это заложено в проект реконструкции улицы Леона Поземского. Там предусмотрены и велодрожки, и велопешеходные зоны. Но основным вопросом остается правосознание велосипедистов и пешеходов», - отметил начальник ведомства и привел красноречивый «пример взаимоуважения» в Финском парке, где многие пешеходы разгуливают по велодорожкам.

«Если мы научимся взаимоуважению, то сократим число ДТП процентов на 40 - 50. Конечно, могут быть приняты меры принуждения, но если быть взаимовежливыми, мы избежим многих конфликтных ситуаций», - заключил Владимир Папорт.