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Делать улицу Ленина пешеходной нецелесообразно - Борис Елкин

Сделать улицу Ленина в Пскове пешеходной предложили активисты общественного движения «Убитые дороги Пскова». Свое предложение они озвучили на сегодняшней пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Между тем, председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин высказал мнение, что это нецелесообразно. Так, по его словам, основная масса жителей города работает в центре города или ездит на работу через центр. «Если мы перекроем центр в пользу пешеходных зон, люди туда просто не подъедут. Кроме того, более 50% жителей города имеют автомобили. Куда они их будут девать?», - заметил Борис Елкин.

«Может быть, это и хорошо. Тогда люди начнут продавать транспорт», - высказал мнение активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов. Между тем, председатель транспортного комитета подчеркнул, что для многих псковичей единственный способ доехать в нужное место, не считая общественного транспорта, - это собственный автомобиль.

«В Москве люди активно пользуются метро, такси, а также там активно развивается каршеринг. Если мы такие варианты предложим псковичам, они, мягко говоря, не согласятся», - заявил Борис Елкин, добавив, что в Пскове пытались сделать каршеринг, но на данный вид услуг у нас нет спроса.

По данным ГИБДД, в настоящее время в городе Пскове зарегистрировано 115 тысяч единиц транспортных средств при населении 210 тысяч человек.