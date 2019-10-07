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Уставшие от луж псковичи предложили градоначальникам вычерпывать их вручную ведрами. ФОТО

Пскович пожаловался на огромные лужи на дорогах Пскова в осенний период, в том числе, на свежеотремонтированной улице Юбилейной, и предложил членам городской комиссии по безопасности дорожного движения проехать по областному центу, чтобы замерить лужи, а заодно проверить наличие или отсутствие люков дли слива дождевых вод.

«Осень пришла опять внезапно. Что с ливневками? Где тут людям прыгать? Предложение вашей гениальной комиссии по безопасности дорожного движения проехать по городу, замерить лужи, проверить люки и/или их отсутствие. Заодно ведра с тряпками пусть возьмут - лужи на пешеходных переходах повычерпывают. Хоть какая-то польза от них будет», - написал он в группе «Контроль.Псков» в социальной сети Facebook.

В комментариях пользователи предложили, что в городе вообще нет ливневой канализации, но это не значит, что ее не делать.

«Нет ливневки, пусть вычерпывают машинами специальными. Просто вопросы ливневых канализаций были решены в середине прошлого века. Видимо, для нас это слишком высокие технологии!», - отметил автор сообщения.

Также псковичи обратили внимание, что на Ольгинском мосту в дождь пешеходов машины обливают с ног до головы. «Меня так неоднократно обливали. XXI век, а до сих пор ничего не сделано. Начальникам не понять - они же по мосту в дождь не ходят», - прокомментировала жительница города.