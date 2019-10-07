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Улицу Волкова в Пскове на два месяца частично закроют для движения транспорта

В связи с проведением работ в рамках реализации проекта реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове с 9:00 15 октября 2019 до 24-:00 15 декабря 2019 года закрывается для движения автотранспорта участок улицы Волкова от улицы Поземского до улицы Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

В качестве объездов определены улицы Поземского и Школьная.

Кроме того, в связи с проведением работ в указанный период будет частично ограничена ширина проезжей части улицы Леона Поземского на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Набат.

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок. При движении особое внимание просят уделять существующей схеме организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.