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До 1 декабря закрывается на реконструкцию перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской

В связи с проведением работ по реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове с 8.00 17 октября до 24.00 1 декабря закрывается для движения автотранспорта перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, объехать данный участок можно будет по улице Советской и Октябрьскому проспекту.

Администрация города Пскова просит псковичей учесть данную информацию при выборе маршрута и планировании поездок.

Напомним, с 5 сентября идет реконструкция улицы Яна Фабрициуса в Пскове. Работы будут проходить в несколько этапов, в течение двух лет, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реконструкция началась с участка от площади Победы до улицы Гражданской. На первом этапе ремонтные работы продлятся до улицы Металлистов, а также будет отремонтирована и улица Гражданская от улицы Спортивной до улицы Советской.

Бюджет реконструкции на 2019 год составляет около 64 млн рублей, на 2020 год - около 93 млн рублей. Срок окончания работ по контракту - декабрь 2020 года.