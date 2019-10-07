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В Пскове начался ремонт улиц Пароменской и Киселева

В Пскове начались дорожные работы на улицах Пароменской и Киселева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. В связи с этим на указанных улицах будет частично ограничено движение автотранспорта - организовано одностороннее движение по одной из полос.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Улица Киселева будет отремонтирована от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. На улице Пароменской будет завершен ремонт, начатый ранее.

Стоимость проекта составляет порядка 17 млн рублей. В рамках контракта подрядчик заменит дорожное покрытие, установит бортовой камень, отремонтирует разрушенные места тротуаров. Срок окончания работ - ноябрь 2019 года.

Администрация города обращает внимание автомобилистов на введенные изменения в организации дорожного движения и просит быть внимательными в пути.