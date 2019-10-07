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«Автодор» будет увеличивать скорость движения по М-11 до 130 км/ч поэтапно

Госкомпания «Автодор» будет поэтапно увеличивать до 130 км/ч скоростной режим на всем протяжении планируемой к вводу до конца 2019 года скоростной автомагистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург», сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

«Это дорога, по которой можно будет двигаться со скоростью 110 км/ч. Мы с Михаилом Черниковым (начальником управления по обеспечению дорожного движения МВД) обсуждали вопрос поэтапного увеличения скоростного режима до 130 км/ч. Можно будет за пять с половиной часов доехать от Москвы до Санкт-Петербурга. В этом году дорога будет завершена», - приводит пресс-служба «Автодора» слова Петушенко на пресс-подходе по итогам специализированной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге, пишет «Интерфакс».

Как отмечает «Автодор», глава управления безопасности дорожного движения Михаил Черников поддержал работу госкомпании по повышению скоростного режима в ходе прошедшего на полях выставки межведомственного совещания, посвящённого безопасности дорожного движения.

Петушенко также напомнил, что в ноябре планируется завершить строительно-монтажные работы на последнем, восьмом, этапе строительства М-11 (участок с 646-684 км, проходит по территории Тосненского района Ленинградской области и Санкт-Петербурга). «В середине ноября заканчиваем строительно-монтажные работы - и к исходу ноября этот участок будет открыт», - приводит "Автодор" его слова.

В настоящее время на дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» скоростной режим до 110 км/ч установлен на всех платных участках, кроме обхода Вышнего Волочка (258-334 км), где скорость доведена до 130 км/ч.

Ранее «Автодор» сообщал, что движение на всем протяжении платной трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» должно открыться до конца 2019 года.

Строительством трассы занимается ООО «Магистраль двух столиц» - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S. 18 ноября 2014 года консорциум заключил с РФ в лице ГК «Автодор» концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург» на участках 543-646 км и 646-684 км общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с концессионным соглашением, консорциум принимает на себя обязательство построить участок автодороги, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду.

Платная автомагистраль М-11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М-10 «Россия» по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.