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Ремонт ул. Яна Фабрициуса от площади Победы до ул. Гражданской завершат в 2020 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель губернатора Василий Осипов, глава областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков сегодня, 19 октября, проводят объезд ремонтирующихся дорог в Пскове и Псковском районе. Первым объектом объезда стали начавшиеся ремонтные работы на дороге по улице Яна Фабрициуса, у Площади Победы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Ремонт здесь проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».





На объекте заменят все сети: канализацию, как обычную, так и ливневую, теплосетям, а на перекрестке с улицей Гражданской также заменят газопровод, рассказали подрядчики.



На этом участке дороги предусмотрено уширение, после ремонта ширина дороги составит 3,75 м, в то время как до ремонта была 3,20 м. Между полосами встречного движения также сделают разделительную полосу.





Весь проект включает в себя расстояние от площади Победы до улицы Металлистов, включая часть Гражданской, а также расстояние от улицы Спортивной до Советской.



Полностью весь объект планируется завершить к декабрю 2020 года, протяженность полностью отремонтированных дорог составит примерно 1,5 км. Однако подрядчики отмечают, что частично асфальт будут укладывать уже в первой декаде ноября.





Стоимость всего объекта составляет 157,1 млн рублей, до конца этого года планируется освоение около 70 млн.



В зоне планируемого уширения дороги находятся 48 деревьев, которые необходимо будет спилить. Отмечается, что вместо спиленных будут посажены и новые деревья, и кустарники.