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Работы по ремонту дороги в «Орлецах» будут завершены в этом году

Работы по ремонту дороги на кладбище «Орлецы» будут завершены уже в этом году. Об этом стало известно сегодня в рамках выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по дорожным объектам, где проходят ремонты. В районе самого кладбища весь асфальт уже уложен, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Подрядчик рассказал, что осталось только нанести термопластиковую разметку, установить бордюры. В рамках проекта также запланировано обустройство обочин для удобства пешеходов. Данная дорога будет на гарантии у подрядчика еще на протяжении четырех лет после окончания работ. «Нам, грубо говоря, осталось тут работ на две недели», - рассказал подрядчик.



Михаил Ведерников также попросил оборудовать площадку, где в следующем году пройдут памятные мероприятия в честь годовщины подвига героев 6-й роты.



На данным момент на улице Яна Райниса также начаты ремонтные работы. В проект входит расстояние от улицы Юбилейной по Яна Райниса и до кладбища «Орлецы».