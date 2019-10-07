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«Совсем другой вид»: Основные ремонтные работы на улице Юбилейной завершены

Основные работы, запланированные в рамках контракта по ремонту улицы Юбилейной в Пскове завершены. Об этом подрядчик рассказал губернатору Псковской области сегодня, 19 октября, в рамках рабочего выезда Михаила Ведерникова по ремонтирующимся дорогам города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Подрядчик рассказал, что в рамках работ на улице Юбилейной был ликвидирован один опасный пешеходный переход и установлен светофор. На данный момент осталось только нанести разметку, все бордюры уже установлены.



Михаил Ведерников вручил подрядчику благодарственное письмо, поздравил с предстоящим Днем дорожника и поблагодарил за хорошие темпы и высокое качество выполненных работ.

«Конечно, теперь улица приобрела совсем другой вид», - заключил губернатор.