«Совсем другой вид»: Основные ремонтные работы на улице Юбилейной завершены

Основные работы, запланированные в рамках контракта по ремонту улицы Юбилейной в Пскове завершены. Об этом подрядчик рассказал губернатору Псковской области сегодня, 19 октября, в рамках рабочего выезда Михаила Ведерникова по ремонтирующимся дорогам города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Подрядчик рассказал, что в рамках работ на улице Юбилейной был ликвидирован один опасный пешеходный переход и установлен светофор. На данный момент осталось только нанести разметку, все бордюры уже установлены.
Михаил Ведерников вручил подрядчику благодарственное письмо, поздравил с предстоящим Днем дорожника и поблагодарил за хорошие темпы и высокое качество выполненных работ.
«Конечно, теперь улица приобрела совсем другой вид», - заключил губернатор.