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Власти Пскова поздравили дорожников с наступающим профессиональным праздником

И. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили дорожников с наступающим профессиональным праздником. Тест поздравления опубликован на сайте муниципалитета:

«Уважаемые работники и ветераны отрасли дорожного хозяйства! От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города Пскова и себя лично поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Обустройство улиц и дорог - одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры нашего города. От стабильной работы дорожного хозяйства зависит успешное социально-экономическое развитие Пскова, функционирование всех сфер жизнедеятельности.

За последнее время в Пскове усилиями работников дорожного хозяйства сделано немало. Ваши мастерство и профессионализм, использование новых технологий, оборудования и материалов позволяют совершенствовать дорожную сеть, благодаря чему городские дороги и улицы становятся по-настоящему безопасными и комфортными.

Искренняя благодарность вам за преданность профессии, ответственность и добросовестную работу. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и дальнейших успехов».

Напомним, День работников дорожного хозяйства в России отмечается в третье воскресенье октября и в этом году выпадает на завтра. 20 октября.