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Работы на дороге Ваулино-Торошино будут завершены к концу октября

Все работы на дороге Ваулино-Торошино будут завершены к 31 октября. Об этом рассказал подрядчик, проводящий ремонтные работы. Сегодня уровень завершенности ремонта на этой дороге проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в сопровождении своего заместителя Василия Осипова и главы областного комитета по транспорту и дородному хозяйству Бориса Елкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Подрядчик рассказал, что данной дороге давно не уделялось должное внимание и напомнил, что ремонт стал возможен благодаря национальному проекту «Качественные и безопасные дороги».



На участке дороги Ваулино - Торошино была очищена полоса отвода и сами канавы водоотвода. На данный момент весь участок ремонта отфрезерован, на расстоянии в 8 км уложен выравнивающий слой, также на протяженности всей дороги ведутся земляные работы, а на расстоянии в 6 км уже ведется устройство верхнего слоя асфальтового покрытия.





«У нас установлен срок сдачи - 31 октября и мы успеваем. Мы, конечно, будем напряженно работать, но точно успеем. Мы в этом году значительно обновили часть техники, это очень хорошо способствует снижению стоимости работ», - поделился подрядчик.



Михаил Ведерников попросил обратить особое внимание на качество дороги и очень серьезно отнестись к завершению работ. Однако местная жительница, присутствующая на осмотре заявила, что эту дорогу уже не узнать.

На дороге почти завершены работы по обустройству автобусных остановок, осталось только поставить павильоны. Также на всем отрезке необходимо сделать разметку, центральная разметка будет нанесена термопластиком, а краевая краской. Рабочим еще предстоит повести укрепление обочин. «Укрепление сделаем как положено, с уклоном 4 градуса, чтоб вода уходила и не скапливалась на дороге», - рассказал подрядчик.