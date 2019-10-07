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По просьбе родителей в Пскове отремонтируют проезд к школе №26

В Пскове отремонтируют междворовой проезд по улице Рокоссовского, ведущий к школе Псковскому педагогическому комплексу (школа № 26). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, территорию, на состояние которой поступают многочисленные жалобы, в субботу, 19 октября, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он спросил у главы администрации города Пскова Александра Братчикова, в какие сроки дорожный участок будет приведен в порядок.

«Если погода и производственные мощности подрядчиков позволят, постараемся сделать до конца этого года. Если нет, перенесем на 2020 год и сделаем, в самом начале сезона дорожных работ, - ответил сити-менеджер. - В образовательном учреждении обучаются более 1,5 тысячи детей, и я понимаю, как для родителей важно, чтобы было удобно подвозить ребенка в школу. Будем стараться сделать максимально оперативно».