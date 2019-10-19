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АвтоМир / Дороги

В Пскове на предремонтное обследование Ольинского моста потратят 1,5 млн рублей

22.10.2019 22:40|ПсковКомментариев: 0

Эксперты обследуют Ольгинский мост через реку Великую в Пскове. Со слов главы администрации Пскова Александра Братчиков, такое мероприятие необходимо, чтобы провести реконструкцию или капремонт объекта.

 

Лот об обследовании моста появился 21 октября на сайте госзакупок. Заказчик - управление городского хозяйства администрации Пскова. Начальная цена - 1,5 миллиона рублей. Финансирование: бюджет Псковской области при софинансировании бюджета Пскова.

По данным из документации, перечень целей проведения работ следующий:

- выявление дефектов в конструкции пролетных строений, влияющих на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность мостового сооружения, оценка их параметров;

- определение ремонтопригодности пролетных строений моста;

- оценка фактической грузоподъемности пролетных строений моста;

- назначение режима эксплуатации моста;

- разработка рекомендаций о необходимых работах и объемов ремонтных мероприятий для разработки проектно-сметной документации (капитального ремонта, реконструкции) мостового сооружения.

В перечень подготовительных работ входят: изучение и анализ имеющейся технической документации на сооружение, разработка программы обследования и испытания. Полевые работы включают себя обмерные работы: определение основных размеров моста, его конструкций и элементов; измерения на подходах; измерение габарита приближения строений и элементов мостового полотна; определение толщины слоев дорожной одежды на проезжей части; измерение подмостового пространства; измерение русла водотока. Геодезические измерения - следующие: съемка продольного и поперечных профилей покрытия проезжей части и тротуаров на сооружении и на подходах; проверка вертикальности опор; измерение угла пересечения или угла косины сооружения, геодезическая съемка продольного профиля нижнего пояса профиля балок пролетных строений.

Кроме того, в перечень работ входят: проверка вертикальности опор, обследование элементов мостового полотна, пролетных строений, опор в полном объеме, опорных частей, конусов, подмостового пространства

Специалисты также проведут проверку соответствия положения опорных частей на опорах требованиям проекта: измерят трещины, прочность бетона методом упругого отскока, пластической деформации или ультрозвуковым методом, исследуют глубины карбонизации защитного слоя воздействием на свежий излом фенолфталеином, измерят величины защитного слоя бетона ультразвуковым методом, определят состояние железобетонных элементов, состояние опор и пролетных строений, ослабление сечений в местах коррозии, проведут приборное исследование в русле водотока.

Также в документации упомянуты камеральные работы: изучение и анализ технической документации на сооружение, обработка данных по обследованию, расчетно-конструкторские работы, разработка технического заключения и рекомендаций, анализ состояния конструкций сооружения, определение общей оценки его технического состояния, разработка технического заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, назначение режима эксплуатации.

Планируется, что обследование должно завершиться до 25 декабря. Дата начала срока подачи заявок - 21 октября, окончания - 13 ноября. Дата рассмотрения и оценки первой части заявок - 14 ноября, второй части - 21 ноября.

Напомним, длина объекта - 311,3 метра, а мостового перехода - 168 метров.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #дороги #река Великая #дорожное движение #мосты #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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