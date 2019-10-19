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Вместо одного дорожного отдела в УГХ Пскова намерены сделать два

Правовой комитет Псковской гордумы согласовал структурные изменения, которые планируются в управлении городского хозяйства администрации Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщил заместитель начальника управления Александр Грацкий, в структуре УГХ планируется ликвидировать дорожный отдел и создать вместо него два отдела: отдел по обеспечению сохранности автодорог и проектно-технический отдел.

Делается это в целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта и выполнения предписания прокуратуры, пояснил представитель УГХ. Для реализации данных структурных изменений потребуется ввести четыре штатных единицы.

Депутат Юлия Пожидаева поинтересовалась, в чем смысл того, чтобы ликвидировать один отдел и вместо него создавать два. Александр Грацкий пояснил: «Так мы уберем неразбериху, когда люди занимаются всем подряд».