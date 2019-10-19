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Работа дорожников на трассе Ваулино-Торошино высоко оценена, в том числе местными жителями - Наталья Федорова

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковском районе в этом году проведены масштабные ремонтные работы.

Об этом сегодня, 25 октября, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Глава муниципалитета рассказала, что буквально на прошлой неделе районные власти совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым совершили контрольный выезд на региональную трассу Ваулино-Торошино. Наталья Федорова отметила, что по результатам выезда работа дорожников оценена достаточно высоко, в том числе местными жителями, которые отметили качество и высокий уровень дорожного покрытия.

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Глава Псковского района сообщила, что в рамках нацпроекта на ремонт автомобильных дорог в этом году было направлено более 37 млн рублей, а всего затрачено более 87 млн рублей.

В следующем году в рамках нацпроекта планируется направить 33 млн рублей.

Отметим, что в этом году в Псковском районе отремонтировано 27 км дорожного покрытия. По словам Натальи Федоровой, это прорыв.