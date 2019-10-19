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Ситуацию с состоянием Советского моста вновь вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения

Ситуацию с состоянием Советского моста вновь вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании бюджетного комитета Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В повестку заседания был внесен вопрос о мерах, принятых администрации Пскова для предотвращения ДТП на данном мосту. По информации замглавы администрации Пскова Елена Жгут, в этом году на мосту произошло 4 аварии, которыми был нанесен вред техническому состоянию моста, в частности, нарушена целостность чугунных ограждений. Проведена оценка стоимости работ. В течение этой недели виновникам ДТП будут направлены претензии. От двух получено добровольное согласие оплатить стоимость восстановительных работ. По остальным виновникам ДТП, в случае их несогласия, вопрос будет решаться через суд.

Депутат гордумы, директор муниципальной «Специализированной службы» Сергей Федоров сообщил, что Советский мост введен в эксплуатацию в 1954 году по нормам 1947 года. Допустимая нагрузка на мост - 400 кг на 1 кв.м. В целях безопасности на мосту можно было бы установить колесоотбойники, но это приведет к 20-процентному увеличению массы моста, что, по словам Сергея Федорова, может негативно сказаться на его состоянии.

«Учитывая критическое состояние основного пролета моста, увеличение массы или повлечет ограничение пропускной способности на мосту, в частности, запрет движения автобусов, или полное закрытие моста для автотранспорта», - пояснил директор «Специализированной службы».

Предприятие регулярно следит за состоянием моста. На нем выявлены трещины, и если нагрузка на мост увеличится, то положение может ухудшиться. «Единственно возможный вариант предотвратить ДТП на мосту — установить знаки, существенно ограничив скорость движения по мосту и обеспечить жесткий контроль, в том числе путем установки камер видеонаблюдения», — отметил Сергей Федоров.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова сообщила, что выступает за то, чтобы запретить движение автобусов по мосту. Также она высказалась за то, чтобы на мосту регулярно дежурили сотрудники ГИБДД для обеспечения допустимого скоростного режима по мосту и предупреждения ДТП. По ее словам, по предварительным сметам капремонт моста обойдется в 500 млн рублей. «Мы заявили эту сумму в областной дорожный комитет, получено предварительное согласование на 2021 год.

Вопрос по восстановлению поврежденных фрагментов аутентичного чугунного ограждения на Советском мосту на данный момент открыт. Во-первых, по словам Сергея Федорова, стоимость работ достаточно большая, а во-вторых, в проведении работ на данный момент нет смысла в связи с предстоящей реконструкцией.

Члены комитета приняли решение заслушать на отдельном заседании информацию администрации о результатах претензионной работы в адрес виновников ДТП, в результате которых был нанесен вред техническому состоянию моста. А вопрос в целом по состоянию моста и организации дорожного движения на нем решено обсудить на городской комиссии по безопасности дорожного движения.