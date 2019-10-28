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АвтоМир / Дороги

Более 20 тысяч тонн песко-соляной смеси заготовлено для обработки федеральных дорог в Псковской области зимой

30.10.2019 13:39|ПсковКомментариев: 2

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» полностью завершило подготовку к работе в зимний период на территории Псковской области. Противогололедные материалы для обработки федеральных автомобильных дорог заготовлены в необходимом объеме. Подрядные организации переведены на зимний режим работы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для обработки федеральных автодорог в Псковской области на сегодняшний день заготовлено 7,773 тыс. кубометров песка, 20,891 тыс. тонн песко-соляной смеси, а также 8,192 тыс. тонн соли с антислеживателем.

Готовность техники к зимнему содержанию обеспечена на 100%. В Псковской области в работе будет задействовано 136 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и пр. Вся техника оснащена бортовыми навигационно-связными терминалами системы ГЛОНАСС/GSM для включения в единую автоматизированную навигационную систему диспетчерского контроля за содержанием федеральных дорог ПТК «Дортранснавигация». Подрядным организациям, с которыми заключены контракты на содержание автодорог, поручено обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников и готовность спецтехники для оперативного принятия мер по ликвидации зимней скользкости и расчистке снега. Кроме того, совместно с ГИБДД дано поручение проработать вопросы ограничения движения транспорта по проблемным участкам дорог при ухудшении дорожной обстановки и организации путей объезда.

В управление дорог и подрядные организации дважды в сутки из Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» поступают прогнозы погоды, в том числе данные о начале снегопада и его интенсивности по районам. В круглосуточном режиме оперативно передаются предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях и штормовые предупреждения. Кроме этого специализированная метеорологическая информация поступает с комплексных постов дорожного контроля метеосистемы (КПДКМ) в Ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад» через автоматизированную систему метеообеспечения (АСМО). В Псковской области на дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад», располагается 12 метеостанций. Все это позволяет специалистам заранее подготовиться к изменению погодных условий, своевременно принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по федеральным дорогам.

Напомним, по территории Псковской области проходит четыре автомобильных дороги общего пользования федерального значения общей протяженностью 751,968 км:

  • Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь – 364,704 км;
  • М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой – 197,989 км;
  • Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков – 134,070 км;
  • А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой – 55,205 км.

О нештатной ситуации на федеральных дорогах в Псковской области автомобилисты могут сообщать диспетчерам территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону (812) 405-08-60.

Теги: #ЖКХ #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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