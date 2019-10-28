АвтоМир / Дороги

Псковские активисты ОНФ провели акцию по предупреждению водителей о спрятанных треногах

Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Псковской области провели акцию «Внимание, тренога!» по предупреждению водителей об установленных без предупреждающих знаков камерах фиксации нарушений ПДД.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ОНФ, для акции была выбрана тренога в районе деревни Мараморочка на трассе от Санкт-Петербурга до Невеля. Переносную камеру на этой дороге устанавливают довольно часто, но автомобилистов об этом не оповещают.

Чтобы предупредить проезжающих по трассе водителей о наличии камеры, общественники изготовили знак из пластиковой таблички, светоотражающей пленки лимонного цвета и деревянного бруса. Во время акции участников дорожного проекта ОНФ скорость на участке заметно снизилась.

«Фактически камера работает на сбор штрафов, а не на повышение безопасности дорожного движения, поскольку спрятана на обочине, – прокомментировал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов. – Установка таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» помогла бы сделать участок более безопасным».

Ситуации, когда на дорогах ведется скрытое наблюдение, возникают потому, что на законодательном уровне не сформулировано положение об обязательном информировании водителей об устройствах автоматической фиксации нарушений ПДД. Представители ОНФ считают, что собственники дорог обязаны информировать водителей о наличии как переносных, так и стационарных комплексов.

На заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения 26 июня 2019 г. президент России, лидер ОНФ Владимир Путин подчеркнул, что основная функция камер фиксации нарушений правил дорожного движения – обеспечение безопасности дорожного движения, а не подведение водителей под штрафы.

Ранее активисты ОНФ провели всероссийский мониторинг установки дорожных камер и выявили 190 нарушений на 146 объектах.