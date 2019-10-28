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Александр Котов: Стыдно, когда автобусы со школьниками в сельской местности вытаскивают трактора

Вопрос аварийности песчано-гравийных региональных и муниципальных дорог, по которым автобусы возят школьников, поднял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на очередной сессии регионального парламента.

«Я недавно был на приеме граждан в Плюсском районе. Там есть такие аварийные дороги, что просто невозможно проехать. На региональной, прошу обратить внимание, дороге «Ляды-Лосицы» нас трактор вытаскивал. Мы приводим в порядок город и окрестности, это прекрасно, но мы совершенно забыли про песчаные и гравийные дороги. Там же взят школьников. Стыдно должно быть, когда автобусы с детьми чуть ли не ежедневно вытаскивает трактор», - заявил Александр Котов, обращаясь к председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину.

Борис Елкин рассказал, что комитет старается комплексно подходить к вопросам перевозок школьников, обеспечивая подходящий транспорт и помогая решать трудности с муниципальными дорогами. Однако отметил, что объем работ действительно очень велик.