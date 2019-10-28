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Псковская область отказалась от 350 млн рублей, чтобы не закатывать их в снег и грязь

Заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ Василий Осипов рассказал, что совсем недавно он подписал документы, где отказался от 350 млн рублей, которые предлагались Псковской области на ремонт дорог. С его слов, он сделал это, так как понимал, что погодные условия уже не позволят сделать качественный ремонт. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, 1 ноября.

«Часть бюджетных денег на дороги появляются в начале года и мы постоянно просим, чтоб нам дали еще, ведь проблем у нас очень много. Второй раз деньги дают в октябре-ноябре. Нам вот сейчас предлагали 350 миллионов. Буквально сейчас я подписал письмо: "Извините, мы не будем брать". Правильно ли я поступил? Каждый из жителей Псковской области оценит это по-своему», - пояснил Василий Осипов.

«Конечно, в снег укладывать асфальт - никуда не годится. Это зона риска. Приходится ждать, когда температура позволит и в эти моменты пытаться встраивать укладку. Нам дали деньги и в конце сентября, от тех денег мы не отказались. Мы рискуем, но Псков и Великие Луки получат новые объекты. В таких ситуациях не всегда идет речь о безалаберности», - рассказал вице-губернатор Псковской области по вопросам ЖКХ.

Он также уточнил, что есть еще одна составляющая, которая мешает ремонтным работам: на многие объекты дорожного хозяйства ни с первого раза, ни со второго не выходят подрядчики. «Мы разговаривали с крупным подрядчиками, они говорят, что цена вроде интересная, но там же тоже специалисты, они примерно оценивают степень риска. Сегодня, вроде бы, по проекту этот объект рентабельный, но что там может оказаться в земле неизвестно. Может получиться, что в конце он станет не совсем рентабельным», - заключил Василий Осипов.