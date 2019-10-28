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Восстановление пешеходного перехода на Октябрьском проспекте в Пскове обсудят на комиссии по БДД

На ближайшем заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения будет обсуждаться вопрос о возможности восстановления пешеходного перехода на Октябрьском проспекте возле пересечения с улицей Свердлова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в движении «Убитые дороги».



Фото: группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

Также в повестку включен вопрос установки искусственных дорожных неровностей. По обращениям жителей предлагается установить «лежачие полицейские» на въездах в дворовые территории домов № 6,8,10 по ул. Стахановской, в районе дома №5 по ул. Мирной, в районе дома №24 и дома №28 по ул. Шестака, у пешеходного перехода по ул. Кузнецкой на пересечении с ул. Спортивной, между домами №2 и № 9 по ул. Воеводы Шуйского, у домов №35-36 и 39-40 на Красноармейской набережной, в проезде у дома № 9 по пр. Энтузиастов, у нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома №9 по ул. Байкова.

Еще один вопрос касается оборудования регулируемых пешеходных переходов на пересечении ул. Р.Люксембург и ул. Народной и ул. Советской и ул. Детской (у банка «Славия»). На улице Рельсовой предлагается оборудовать нерегулируемый пешеходный переход.

У домов на пересечении ул. Стахановской и ул. Металлистов предлагается установить знаки «Остановка запрещена» со временем действия с 20:00 до 7:00.

На ул. Петровской в районе дома № 14 по Рижскому проспекту возможно будет запрещена остановка транспорта.

Также будет обсуждаться необходимость изменения приоритета движения на пересечении ул. Белинского и ул. Ветряной и ограничения движения транспорта по ул. Красноармейская набережная на участке от церкви Климента до ул. Красноармейской.

Кроме того, общественное движение «Убитые дороги» намерены выступить с предложениями по обустройству кругового движения на перекрестке ул. Некрасова и ул. Карла Маркса и по ликвидации «лежачего полицейского» на ул. М. Горького после ввода в эксплуатацию светофора на пересечении с ул. Р. Люксембург.