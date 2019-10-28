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Не сдует, так смоет, - псковичи шутят о луже на дороге по улице Яна Фабрициуса. ВИДЕО

«Вот и приплыли» - такие комментарий оставил в группе «Жесть по-псковски» в соцесети «Вконтакте» автор видеозаписи, на которой машины едут сквозь лужу на улице Яна Фабрициуса.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцесети «Вконтакте»

Другие подписчики группы решили развить тему в комментариях.

«Асфальт хоть не кладут?», - спросил один из пользователей. Другой - напомнил о недавнем усилении ветра, обесточившем около 600 населенных пунктов Псковской области: «Не сдует, так смоет».

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Кто-то из комментаторов, посмотревших видео, пожелал, чтобы температура на улице опустилась до -15 градусов С. А кто-то - предложил готовить лодки и сравнил Псков с Венецией.

Некоторые жители города пишут, что улица Яна Фабрициуса - далеко не единственная, «затопленная» в Пскове после продолжительных дождей 4 ноября, и жалуются, что по такой дороге невозможно проехать.