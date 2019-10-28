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В Пскове 7 ноября на час ограничат движение транспорта по Рижскому проспекту

Движение автотранспорта будет ограничено в Пскове 7 ноября, в период с 11:00 до 12:00, в связи с проведением публичных мероприятий, посвященных 102-й годовщине Октябрьской революции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Временное ограничение затронет участок от площади Ленина до домов № 40б и 46 по Рижскому проспекту.

Общественный транспорт в это время будет ходить по обычному расписанию, без корректировки маршрутной сетки, с приостановкой движения на период прохождения колонны.