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Михаил Ведерников поручил восстановить размытую дождем дорогу в Дедовичском районе

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова предпринимается комплекс оперативных мероприятий по устранению аварийной ситуации на грунтовой дороге общего пользования «Шапинка - Мухарево» в Дедовичском районе, где из-за продолжительного и обильного дождя произошло разрушение земляного полотна и ограничена транспортная доступность к шести населенным пунктам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Эксплуатирующей организацией - «Псковавтодор» - проводится комплекс мероприятий по организации круглосуточного дежурства на аварийном участке, информированию граждан о ее временном перекрытии, а также по проведению необходимых ремонтных работ.

«В настоящее время уже проработаны варианты ремонта поврежденного участка. Планируется, что уже завтра, при благоприятных погодных условиях, будет установлена новая водопропускная труба и восстановлено дорожное покрытие», - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

С вопросами по организации дорожного движения на участке региональной автодороги граждане могут обращаться на телефон круглосуточной диспетчерской службы «Псковавтодора»: +7(8112) 29-88-08, +79113904039.