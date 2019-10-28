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Сегодня на Рижском проспекте в Пскове ограничат движение из-за годовщины Октябрьской революции

Движение автотранспорта на Рижском проспекте в Пскове будет ограничено из-за проведения публичных мероприятий, посвященных 102-й годовщине Октябрьской революции. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 7 ноября, с 12.00 до 13.00, временное ограничение затронет участок от площади Ленина до домов № 40-б и 4-6 по Рижскому проспекту.

Общественный транспорт в это время будет ходить по обычному расписанию, без корректировки маршрутной сетки, с приостановкой движения на период прохождения колонны.