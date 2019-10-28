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Из-за демонстрации 7 ноября в Великих Луках будет ограничено движение транспорта

7 ноября в Великих Луках будет прекращено движение транспортных средств на отдельных участках городских дорог в целях обеспечения безопасности участников демонстрации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, по маршруту демонстрации будет прекращено движение транспортных средств. Проезжая часть будет перекрыта от перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина (от дома №48 по проспекту Ленина) до перекрестка проспекта Ленина и улицы Пионерской с 10:00 до фактического окончания демонстрации.

Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств с 7:00 7 ноября по маршруту движения участников. В качестве объезда определены: проспект Гагарина, улицу Дьяконова, улицу Зверева, улицу Некрасова, улицу К. Либкнехта.

Водителей просят заранее продумать маршрут движения.