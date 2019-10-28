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До конца года власти Пскова разыграют контракты на содержание улично-дорожной сети на два года

До конца года власти Пскова разыграют контракты на содержание улично-дорожной сети на ближайшие два года. Об этом сообщил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что в этом году заканчиваются действующие муниципальные контракты на уборку Запсковья, Завеличья и Центра. «В тех же объемах планируем заключить контракты на следующие два года. Их надо разыграть в этом году. Один контракт заканчивает срок действия в конце этого года, два - в начале следующего», - пояснил Александр Братчиков.

Также будет разыгран контракт на уборку парков и скверов города.

Контракт на утилизацию снежных масс, по словам сити-менеджера, уже разыгран.

Александр Братчиков заверил, что проблем с уборкой города в начале следующего года не будет.