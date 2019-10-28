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Почти 0,5 млрд рублей направлено в этом году на ремонт улично-дорожной сети Пскова

В этом году из бюджета всех уровней на ремонт улично-дорожной сети Пскова направлено 446 млн рублей. Об этом сообщил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Порядка 350 млн рублей из этой суммы выделено в рамках программы «Безопасные и комфортные дороги» и дополнительно еще 100 млн рублей выделено губернатором региона в сентябре на текущий ремонт улично-дорожной сети.

В этом году отремонтированы улицы: Паровозная, Рельсовая, участок улицы Железнодорожной, 2,5 км улицы Юбилейной, участок Льва Толстого, Лагерная. Выполнен проезд к Перинатальному центру. Сделан ремонт дороги на «Орлецы», ремонт улицы Пароменской на участке от Петровской до Народной, практически завершен ремонт Я. Райниса.

Начаты двухгодичные проекты: ремонт пересечения улиц Инженерной и Индустриальной, а также ремонт улицы Я. Фабрициуса.

Планируется отремонтировать перекресток Рижского проспекта и Петровской, участок улицы Стахановская, 23 Июля, Петровскую, Гоголя на участке от Воровского до Спегальского, Декабристов.