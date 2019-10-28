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Правительство выделит около 15 млрд рублей на модернизацию дорог в 36 регионах

Российское правительство выделит порядка 15 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети в 36 регионах, дополнительные средства пойдут на финансирование отдельных объектов в крупных городах и городских агломерациях , заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках программы «Цифровая экономика» кабмин направит 3 миллиарда рублей 13 пилотным регионам, где внедряют цифровую модель образования. Данные средства пойдут в том числе на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей в 1,7 тысячи школах.

С учетом фактической потребности субъектов РФ будут распределены средства для выплат семьям, где рождается третий и последующие дети до достижениями ими трех лет. Это коснется 21 региона.

На прошлой неделе кабмин принял проект распоряжения об изменении объемов распределения бюджетных средств между регионами — ряду дальневосточных субъектов предоставят дополнительно порядка 500 миллионов рублей.