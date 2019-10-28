АвтоМир / Дороги

КАМАЗы обрушили асфальт на Рижском - псковичи обсуждают в соцсети. ФОТО

На тротуаре у перекрестка Рижского проспекта и улицы Печорской в Пскове провалился асфальт. Пост об этом появился 8 ноября в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«Между домами №67 и №65 по Рижскому делают новые пешеходные дорожки. Щебень завозят КАМАЗами, разбивая пешеходную дорогу от улицы Печорской, вдоль дома №67. И КАМАЗы оставляют после себя такой нежданчик. Этот - свежий. Хорошо, следом за КАМАЗом не пошел. Будьте осторожны!» - говорится в посте с прикрепленными фото.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

В ответ кто-то из пользователей Сети написал, что это - вход в подземелье. Другой комментатор отозвался: «Это чтобы не улицу не затапливало!».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»