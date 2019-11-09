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В Пскове объявлен конкурс на содержание дорог

В Пскове выполнят комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения участка №3. Такой лот появился на сайте госзакупок.

Заказчик - управление городского хозяйства администрации Пскова. Начальная центра контракта - около 192,5 миллионов рублей. Источник финансирования - средства областного и городского бюджетов на 2019 - 2021 годы, в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

В перечень дорог участка №3 входят дороги на таких улицах, как Ипподромная, Леона Поземского, Труда, Чудская, Инженерная, Юности, Юбилейная, Коммунальная, Ижорского батальона, Алехина, Балтийская, Герцена, Волкова, Кузбасской дивизии и многие другие.

Всего таких объектов, обозначенных в документации, - около 240 (смотреть документ «АД Участок №3 546»). Часть из них будут обслуживаться с 11 января 2020 года.

В числе работ: содержание асфальтобетонного и грунтового покрытия, обочин, автопавильонов, посадочных площадок на остановках общественного транспорта и прилегающих зеленых зон, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, дорожных знаков и ограждений, дорожной одежды.

Дата начала подачи заявок - 11 ноября, окончания - 19 ноября. Дата проведения самого аукциона - 20 ноября. Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по 30 ноября 2021 года.