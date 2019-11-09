В Пскове объявлен конкурс на содержание дорог

В Пскове выполнят комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения участка №3. Такой лот появился на сайте госзакупок.
Заказчик - управление городского хозяйства администрации Пскова. Начальная центра контракта - около 192,5 миллионов рублей. Источник финансирования - средства областного и городского бюджетов на 2019 - 2021 годы, в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».
В перечень дорог участка №3 входят дороги на таких улицах, как Ипподромная, Леона Поземского, Труда, Чудская, Инженерная, Юности, Юбилейная, Коммунальная, Ижорского батальона, Алехина, Балтийская, Герцена, Волкова, Кузбасской дивизии и многие другие.
В числе работ: содержание асфальтобетонного и грунтового покрытия, обочин, автопавильонов, посадочных площадок на остановках общественного транспорта и прилегающих зеленых зон, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, дорожных знаков и ограждений, дорожной одежды.
Дата начала подачи заявок - 11 ноября, окончания - 19 ноября. Дата проведения самого аукциона - 20 ноября. Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по 30 ноября 2021 года.