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«Убитодорожники» предлагают оборудовать кольцевое движение на перекрестке Маркса-Некрасова в Пскове

Участники движения «Убитые дороги Пскова» предлагают вернуться к вопросу обустройства мини-кольцевого движения на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса.

По мнению активистов, круговое движение - это простое и удобное решение, которое будет работать 24/7 в отличие от светофора. «А еще это недорого: его можно обустроить с помощью водоналивных блоков, дорожных столбиков или разметки плюс установка дорожных знаков и нанесение разметки», - отмечают они.

«Убитодорожники» подготовили схему с размерами, на которой видно, что в центр перекрестка можно вписать круг диаметром 7 метров и сохранить достаточную ширину полос.

Для сравнения активисты приводят данные по стоимости установки светофора на Рижском проспекте, 31, которая обойдется бюджету в 926 тысяч рублей.