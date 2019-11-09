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Денис Иванов оценил качество реконструкции пешеходной дорожки вдоль улицы Инженерной

Качество выполненных работ по реконструкции пешеходной дорожки вдоль улицы Инженерной оценил в ходе рабочего выезда депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов во вторник, 12 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, ранее жители округа обратились к депутату с просьбой реконструировать пешеходную дорожку. Со времен создания она ни разу не ремонтировалась и пребывала в плачевном состоянии. В то же время это единственный путь от автобусной остановки маршрута №3 до жилых домов, расположенных вдоль улицы Инженерной. Дорожкой пользуются и мамы с колясками, и дети, и пожилые люди.

В городском бюджете на 2019 год из так называемого «депутатского» фонда были заложены средства на полную реконструкцию тротуара. Подрядчик снял старое покрытие, подготовил и уложил новое асфальтовое полотно. Таким образом, комплексно отремонтирован участок дорожки от конечной остановки автобуса №3 до улицы Крупской. Общая стоимость ремонта составила 990 тысяч рублей.

В ходе рабочего выезда депутат по округу вместе с представителями подрядной организации осмотрел дорожное полотно и заметил, что необходимо благоустроить прилегающую территорию: засыпать грунтом, убрать крупный строительный мусор. После окончания работ по благоустройству будет подписан акт приемки.

«В этом году удалось заложить в бюджет средства на полную реконструкцию этого тротуара, но похожих историй очень много как на моем округе, так и в целом в городе. Сейчас внимание больше приковано к ремонту автомобильных дорог, а тротуары и пешеходные дорожки отходят на второй план. Но я считаю, их благоустройство должно являться не меньшим приоритетом», - добавил Денис Иванов.