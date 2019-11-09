На нескольких улицах Завеличья перестали работать светофоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сразу несколько очевидцев.
Так, по их словам, не работают светофоры на перекрестках Рижского проспекта с улицами М. Горького и Петровской. Также вышли из строя светофоры на пересечении улиц М. Горького и Коммунальной, а также Коммунальной и Петровской.
В связи с этим осложнилась дорожная обстановка. Образовались пробки.
Кроме того, по наблюдениям очевидцем, не горит свет в жилых домах и зданиях на указанных улицах.