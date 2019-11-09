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На нескольких улицах Завеличья перестали работать светофоры

На нескольких улицах Завеличья перестали работать светофоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сразу несколько очевидцев.

Так, по их словам, не работают светофоры на перекрестках Рижского проспекта с улицами М. Горького и Петровской. Также вышли из строя светофоры на пересечении улиц М. Горького и Коммунальной, а также Коммунальной и Петровской.

В связи с этим осложнилась дорожная обстановка. Образовались пробки.

Кроме того, по наблюдениям очевидцем, не горит свет в жилых домах и зданиях на указанных улицах.