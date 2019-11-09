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Я не позволю принять дорогу, которая тут же начнет проваливаться - Александр Братчиков проконтролировал ход дорожных работ в Пскове

Контрольный выезд на дорожные объекты совершил в четверг, 14 ноября, глава администрации Пскова Александр Братчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в осмотре ремонтируемых на средства федерального и областного бюджетов дорог также приняли участие председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и представители администрации города.

В ходе осмотра на улице Белинского, где ремонт производило ООО «ДСУ-125», выявлены нарушения на участке от улицы О. Кошевого до улицы Труда: не хватает плотности асфальтобетона и не соответствует нормам ровность дорожного полотна. В связи с этим подрядной организации выписано предписание устранить нарушения в срок до 22 ноября.

«Надо перефрезеровать и заново уложить асфальт нужной плотности, иначе дорога стоять не будет», - заметил Александр Братчиков и поручил подрядчику также переделать некоторые ливневые колодцы. Добавим, что стоимость контракта составила около 11 млн рублей. Средства были выделены в рамках подготовки к 39-ым Международным Ганзейским дням.

Перекресток улиц Инженерной и Индустриальной ремонтирует ООО «ЭкспрессСтрой» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма двухгодичного контракта - 113,5 млн рублей. В этом году подрядчик должен сделать основание дороги, уложить нижний и верхний слои асфальта с двух сторон Индустриальной. В настоящее время выполнена выборка корыта под устройство дорожной одежды только по правой полосе проезжей части. Идет отставание от графика. Александр Братчиков остался недоволен темпами работ и поручил Александру Грацкому в ежедневном режиме контролировать ход ремонта и докладывать главе администрации о количестве техники и рабочих на объекте.

Этот же подрядчик не справляется с задачами и на улице Яна Фабрициуса. «Я не позволю принять новую дорогу после реконструкции, которая тут же начнет проваливаться», - сказал глава администрации Пскова, заметив, что основание дороги не уплотнено. Он также потребовал от подрядной организации ускорить темпы, чтобы войти в график работ. Эта улица также входит в нацпроект «БКАД». Сумма двухгодичного контракта - более 152 млн рублей.

ООО «ЭкспрессСтрой» отвечает и за ремонт улицы Декабристов от дома №20 по улице Германа до улицы Железнодорожной. Протяженность участка - 1,8 км. На следующей неделе подрядчик планирует завершить фрезеровку и провести отсыпку. В планах на ноябрь - установка бортового камня, асфальтирование дороги и тротуара и восстановление зеленой зоны. По этому объекту также поручено составлять ежедневный график работ и отчитываться по нему.

Улицу Петровскую от Розы Люксембург до Красноармейской и от Коммунальной до Рижского проспекта также ремонтирует «ЭкспрессСтрой». Общая протяженность участков - чуть менее километра. Цена контракта - более 15 млн рублей. Срок сдачи объекта - 10 декабря. Примерно в эти же сроки должна быть готова часть улицы Пароменской - от Киселева до Народной. Здесь подрядчик столкнулся с проблемой парковки на ремонтируемой территории личного транспорта. «Если бы все было свободно, сделали бы за 5 дней», - заверил он.

Борис Елкин посоветовал ООО «ЭкспрессСтрой» грамотно распределять силы. «Объектов много, времени мало, а зима скоро», - резюмировал он и поручил сконцентрироваться в первую очередь на перекрестке с Рижским проспектом. В случае необходимости - увеличить количество асфальтных групп.

Еще один объект - улица Стахановская. Срок сдачи- 30 ноября. Представитель ООО «СпецДор 60» заверил участников объезда, что все запланированные работы к указанной дате будут выполнены. Уже установлен бортовой камень вдоль улицы, на следующей неделе будет проведено фрезерование старого покрытия, а затем - асфальтирование. Единственное замечание - завышенная высота съездов с тротуаров, которое подрядчик обещал устранить.

Похожая ситуация на улице 23 Июля. Работы подходят к концу. Осталось выполнить выравнивающий и верхний слой покрытия дороги и тротуара и восстановить зеленую зону. «Будет хорошо», - в один голос сказали Александр Братчиков и Борис Елкин.