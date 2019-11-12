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В Пскове установят несколько новых искусственных неровностей

В Пскове установят несколько новых искусственных неровностей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение 15 ноября приняли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД), на профильном заседании.

Сначала комиссия рассмотрела вопрос установки искусственных неровностей на въездах в дворовые территории домов № 6, №8 и №10 по улице Стахановской.

«Жители просили установить на въезде во двор "лежачий полицейский", чтобы снизить скорость движения по данному двору, поскольку дорога узкая, а там дети», - обратился депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

Сергей Колосов также добавил, что лично видел, как в тех дворах водители ездят на высокой скорости.

На это руководитель УГХ администрации муниципалитета Николай Баринов ответил, что земля там размежевана, что может вызвать сложности.

Большинство членов комиссии решило перенести вопрос о дворах по улице Стахановской на следующее заседание, чтобы предметно разобраться в вопросе.

Следующая территория, которую по обращению депутата Псковской городской Думы Ивана Цецерского рассмотрела комиссия, - около дома №5 по улице Мирной.

«Поступила просьба от жителя, чтоб ограничить скорость на том участке», - отметил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий.

В результате большинство членов комиссии отклонило решение об установке там искусственной неровности.

Следующий рассматриваемый вариант для установки лежачего полицейского - между домами №24 и №28 по улице Шестака.

«В час пик там усиливается движение. Становится более активным, что беспокоит жителей. Там проживает много детей, которые выбегают на проезжую часть», - озвучил еще одно предложение замначальника УГХ Пскова Александр Грацкий.

По итогам обсуждений члены комиссии решили установить лежачий полицейский около дома № 24, на дороге, ведущей в детсад и школу.

Кроме того, большинством голосом собравшиеся решили перенести на следующее заседание вопрос об установке искусственной неровности у пешеходного перехода на перекрестке улиц Кузнецкой и Спортивной.

Следующий вариант для расположения нового лежачего полицейского, озвученный Александром Градским, - между домами №2 и №9 по улице Воеводы Шуйского: «Там спортивная площадка».

По этому предложению большинство проголосовало - «отказать». Такой же итог - в отношении возможности установки искусственной неровности на Красноармейской набережной, у домов №35-36 и 39-40.

Что касается установки объекта у дома №9 по проспекту Энтузиастов, - принято решение установить один «лежачий полицейский» со стороны Энтузиастов.

И последний вопрос по теме, рассмотренный собравшимися - установка лежачего полицейского у нерегулируемого пешеходного перехода у дома №9 по улице Байкова. Большинство членов комиссии согласились на установку.