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Псковичи попросили «лежачих полицейских» на перекрестке Петровской и Красноармейской

Жители улицы Красноармейской попросили установить «лежачих полицейских» на перекрестке улиц Петровской и Красноармейской в Пскове. Такое предложение рассмотрела городская комиссия по безопасности дорожного движения 15 ноября.

Обращение связано с тем, что в октябре на перекрестке в результате ДТП автомобиль врезался в опору освещения и лишил местных жителей электричества на некоторое время. Комиссии предложили установить искусственные дорожные неровности со всех сторон.

Комиссия отклонила данное предложение из-за нецелесообразности.