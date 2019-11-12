АвтоМир / Дороги

На перекрестке Стахановской и Металлистов в Пскове установят знаки «Остановка запрещена»

На пересечении псковских улиц Стахановской и Металлистов установят знаки «Остановка запрещена». Так 15 ноября решили члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД), на профильном заседании.

«Поступило обращение от полиции, что в доме № 18 расположено кафе. И жители домов №5 на улице Яна Фабрициуса и дома №25 на улице Стахановской жалуются на шум из машин, которые останавливаются у этого кафе. Некоторые считают, что дорожные знаки, запрещающие остановку, могут избавить жителей от проблемы», - выступил начальник отдела по транспорту и связи УГХ администрации Пскова Евгений Зинкевич.

По решению большинства членов комиссии, решено на участке установить знаки «Остановка запрещена», действующие с 22.00 до 7.00.